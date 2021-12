In Sachsen hat die Polizei am Montagabend in zahlreichen Städten Proteste gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen unterbunden. Nach Polizeiangaben versammelten sich in Bautzen, Chemnitz und Freiberg jeweils einige Hundert Menschen. In Dresden gab es einen Auto-Korso. Weitere Proteste wurden unter anderem aus Zwönitz, Freital, Pirna, Sebnitz und Riesa gemeldet. Wie die Polizei mitteilte, wurden insgesamt mehr als 700 Ordnungswidrigkeitsverfahren und über ein Dutzend Strafverfahren eröffnet. In Thüringen registrierte die Polizei 24 Versammlungen – die größten in Erfurt, Altenburg und Zeulenroda. In Sachsen-Anhalt gab es Proteste in Magdeburg und Halberstadt. In beiden Ländern schritt die Polizei ebenfalls ein.