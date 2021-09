Bundesbildungsministerin Anja Karliczek hat die geplanten Quarantäne-Regeln für Schulen begrüßt. Die Gesundheitsminister einigten sich am Montag darauf, dass bei einem Corona-Fall nicht mehr für die gesamte Klasse Quarantäne angeordnet werden soll. Stattdessen sollen nur noch direkte Sitznachbarn infizierter Schüler in Quarantäne geschickt werden. Symptomfreie Kinder, die als enge Kontaktpersonen in Quarantäne sind, sollen diese frühestens nach fünf Tagen mit einem negativen Test beenden können.

Mitteldeutsche Verbände und Pflegeeinrichtungen halten eine Impf-Auskunftspflicht für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für nicht sinnvoll. Der Leiter von zwei ASB-Pflegeheimen in Bernburg, Michael Fritzsching, sagte MDR AKTUELL, es fehle ohnehin an Personal. Pflegeheime könnten es sich nicht leisten, nicht-geimpfte Mitarbeiter irgendwo hinzuversetzen. Der Bautzener Verband der Volkssolidarität erklärte, in Kitas sei die Situation ähnlich.



Künftig sollen Arbeitgeber in Kitas, Schulen und Pflegeheimen die Beschäftigten fragen können, ob sie gegen das Coronavirus geimpft sind. Der Bundestag stimmt am heutigen Dienstag in seiner voraussichtlich letzten Sitzung vor der Bundestagswahl über den Plan der Großen Koalition ab.