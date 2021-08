Eine Woche vor Beginn der Paralympics in Tokio hat die japanische Regierung den Gesundheitsnotstand verlängert und auf weitere Landesteile ausgedehnt. Wie die Regierung mitteilte, gilt der Notstand wegen der rapide steigenden Corona-Infektionszahlen nun auch in sieben weiteren Präfekturen. Bislang waren die Hauptstadtregion und fünf Präfekturen betroffen. Für alle Regionen wurde der Notstand, der ursprünglich am 31. August auslaufen sollte, bis zum 12. September verlängert.



Das Coronavirus breite sich in Japan "in einem Ausmaß aus, wie wir es noch nie erlebt haben", sagte der für die Pandemie-Bekämpfung zuständige Minister Yasutoshi Nishimura. Auch die Zahl der schwerkranken Corona-Patienten nehme jeden Tag zu. In den vergangenen Tagen hatte Japan jeweils mehr als 20.000 Neuinfektionen verzeichnet – so viele wie noch nie seit Pandemie-Beginn. Aus diesem Grund haben die Paralympics-Veranstalter entschieden, die Spiele ohne Zuschauer stattfinden zu lassen.