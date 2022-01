Coronavirus-Pandemie Ticker: Wieder Proteste - wieder Gewalt

In Mitteldeutschland halten die Proteste gegen die Corona-Politik an. Es gab wieder Ausschreitungen, mehrere Polizisten wurden verletzt. Die Polizei in Sachsen muss wegen ihrer Pandemie-Aufgaben derzeit Abstriche in anderen Bereichen machen. Thüringer Kliniken erwarten durch die Omikron-Welle Personalengpässe. Aktuelle Entwicklungen zur Pandemie in unserem Coronavirus-Ticker.