Die Landeswahlleiterin von Sachsen-Anhalt, Christa Dieckmann, sieht die Voraussetzungen für eine landesweite reine Briefwahl bei der Landtagswahl nicht erfüllt. Dieckmann sagte MDR AKTUELL, das könne sie nur anordnen, wenn etwa der tägliche Einkauf in Sachsen-Anhalt pandemiebedingt nicht mehr möglich sei. Das sehe sie für den 6. Juni nicht. Dieckmann zufolge sind die Risiken einer Ansteckung in den Wahllokalen überschaubar. In den Wahlbüros gelte die Maskenpflicht und es werde auf Abstände geachtet. Die Wähler würden angehalten, sich die Hände zu desinfizieren und ihr eigenes Schreibgerät mitzubringen. Außerdem könnten in der wärmeren Jahreszeit die Fenster offenstehen. CDU-Landeschef Sven Schulze sagte, wer sich dennoch nicht sicher fühle, könne per Brief wählen. Das Verfassungsgericht des Landes hatte am Montag eine reine Briefwahl unter bestimmten Bedingungen für möglich erklärt.