Tausende Menschen haben am Abend in mehreren deutschen Städten erneut gegen die Corona-Maßnahmen protestiert. Die größten Versammlungen meldeten Magdeburg mit etwa 3.500, Rostock mit knapp 3.000 und Mannheim mit etwa 2.000 Teilnehmern. Proteste gab es auch in Berlin, Halle und Halberstadt. Die Thüringer Polizei registrierte bei 26 Versammlungen etwa 6.000 Teilnehmer. In Sachsen ging die Polizei am Abend in mehreren Orten gegen Proteste vor, etwa in Bautzen und Dresden. In Freiberg wurden zeitweise rund 100 Menschen eingekesselt.