Die EU-Kommission will heute ihre Pläne für eine neue EU-Gesundheitsbehörde präsentieren. Damit will die Kommission ihre Idee für den Ausbau einer europäischen Gesundheitsunion vorantreiben. Ziel ist es, dass sich die EU-Mitgliedstaaten besser abstimmen können, um sich etwa auf künftige Pandemien oder andere Gesundheitsnotlagen vorzubereiten. So sollen etwa Medikamente und Impfstoffe für die rund 450 Millionen EU-Bürgerinnen und -Bürger in Notsituationen schneller verfügbar sein.



Durch engere Zusammenarbeit möchte die EU bessere Ergebnisse in der Medikamentenforschung und bei der Bekämpfung von Krankheiten wie Krebs erzielen. Da die Kompetenz für Gesundheitspolitik aber bei den Mitgliedstaaten liegt, dürfte die neue Behörde vor allem einen koordinierenden Charakter haben.