Der sächsische Hotel- und Gaststättenverband sieht es nicht als notwendig an, dass die Gastronomie bei steigenden Corona-Zahlen im Herbst noch einmal schließen muss. Dehoga-Regionalgeschäftsführer Axel Klein sagte MDR AKTUELL, man wisse inzwischen, dass außer dem Inzidenzwert in Zukunft andere Werte in Betracht gezogen werden müssten – zum Beispiel die Impfquote und wie viele Menschen wegen einer Erkrankung im Krankenhaus seien. Diese Erkenntnisse würden die Lage wesentlich verändern.

In Deutschland soll es ab Oktober für die meisten Bürger offenbar keine kostenlosen Corona-Tests mehr geben. Das geht nach übereinstimmenden Medienberichten aus der Beschluss-Vorlage für die heutige Bund-Länder-Konferenz hervor. Ausnahmen soll es für Menschen geben, die nicht geimpft werden können oder für die keine Empfehlung vorliegt, also etwa Schwangere oder Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Zudem soll der Druck auf Ungeimpfte erhöht werden. So sollen laut Beschluss-Vorlage nur noch Geimpfte, Genesene oder Getestete Zutritt haben etwa zu Veranstaltungen, Hotels und Innengastronomie sowie zu Krankenhäusern und Pflegeheimen. Kanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder wollen am Mittag in einer Videokonferenz über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie beraten.