Die Corona-Warn-App des Bundes bekommt eine Check-In-Funktion. Die Macher der App erklärten, damit sollten vor allem risiko-reiche Begegnungen in Innenräumen besser erfasst werden. Bisher würden nur Begegnungen mit Abstand von zwei Metern und weniger als Risiko-Kontakte registriert. Bei geschlossenen Räumen reiche das aber nicht aus. App-Nutzer könnten ähnlich wie bei der verbreiteten Luca-App einchecken, indem sie einen QR-Code scannten. Außerdem könnten sie für eigene Veranstaltungen einen solchen Code erstellen. Diese Neuerungen werden in einem Update bis spätestens Mittwoch angeboten. - Die Warn-App soll außerdem noch vor den Sommerferien die Möglichkeit bekommen, ein digitales Impf-Zertifikat anzuzeigen.

Die Ausgangssperre ist offenbar ein wirksames Mittel, um Corona-Zahlen zu senken. Eine Untersuchung der Universität Oxford in mehreren Regionen Europas ergab, dass die nächtliche Ausgangssperre den R-Wert um zehn bis 20 Prozent reduziert. Der R-Wert gibt an, wie viele Menschen eine infizierte Person ansteckt. Der Wissenschaftler des Complexity Science Hub in Wien, Klimek, sagte MDR AKTUELL, man könne die Wirksamkeit von Ausgangssperren aber nicht isoliert von anderen Faktoren betrachten. Juristen unter anderem von der Universität Jena äußerten zudem Zweifel an der Verhältnismäßigkeit von Ausgangssperren.