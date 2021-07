In den Landesregierungen von Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen wächst die Sorge vor stark steigenden Corona-Zahlen in den Überschwemmungsgebieten. Grund sind Hilfsaktionen und, dass viele Menschen auf engem Raum in Notunterkünften untergebracht sind. Ein Sprecher des Kommunikationsstabs der Staatskanzlei in Rheinland-Pfalz sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, man müsse aufpassen, dass dies nicht zu einem Superspreader-Event werde. Das Landesgesundheitsministerium bereite nun eine Sonderimpfaktion in den Katastrophengebieten vor. Auch in Nordrhein-Westfalen wird ein steigendes Infektionsrisiko befürchtet. Zusätzlich Sorge bereitet, dass auch viele Hausarztpraxen zerstört wurden.