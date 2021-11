Nach dem Corona-Ausbruch in einem Seniorenheim in Schorfheide in Brandenburg hat sich die Zahl der Toten auf 14 erhöht. Das teilte Gesundheitsministerin Nonnenbacher am Montagabend mit. Nach Angaben des Landkreises Barnim sind mehr als 40 Bewohnerinnen und Bewohner sowie 15 Angestellte der Einrichtung an Covid-19 erkrankt. Gegen den Leiter des Seniorenheims sei ein Bußgeldverfahren eingeleitet worden, weil er nach einem positiven Corona-Test die Einrichtung nochmals betreten habe.