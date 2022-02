In Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt sind am Abend wieder Tausende Gegner der Corona-Politik auf die Straße gegangen. In Halberstadt stand die Kundgebung unter besonderer Beobachtung der Polizei. Nach dem Aufmarsch vor dem Wohnhaus von Oberbürgermeister Daniel Szarata vor einer Woche galt eine Bannmeile. Einem Sprecher zufolge verlief der Protestzug weitgehend ruhig. Es seien auch wieder Mitglieder einer als rechtsextrem geltenden Gruppierung dabei gewesen. In Dresden setzte die Polizei Pfefferspray gegen Personen ein, die eine Sperre durchbrachen, um zu Gegendemonstranten zu gelangen. Die Landeseinsatzzentrale Thüringen zählte landesweit 69 Versammlungen mit rund 13.000 Teilnehmern.