Die Gesundheitsämter in Deutschland haben binnen 24 Stunden 455 Corona-Neuinfektionen meldet. Dem Robert Koch-Institut zufolge sind das rund 200 Fälle weniger als vor einer Woche. 77 Menschen starben in Zusammenhang mit dem Virus. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz verringerte sich demnach auf 8,0. Nach Daten des Risklayer-Projekts liegt die Inzidenz in Mitteldeutschland bei 5 – in Thüringen bei 7, in Sachsen bei 5 und in Sachsen-Anhalt bei 4 Ansteckungen je 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Bundesweiter Spitzenreiter ist weiter Baden-Württemberg mit 13. Dort ist die Stadt Pforzheim auch deutschlandweit einzige Region mit einer Inzidenz über 50.