Die Deutsche Stiftung Patientenschutz kritisiert, dass nicht alle Pflegeheime kostenlose Corona-Tests für Besucher anbieten. Patientenberaterin Elke Simon sagte MDR AKTUELL, insbesondere kommunale Einrichtungen stellten sie nicht zur Verfügung. Man befürchte, dass Bewohnerinnen und Bewohner nicht mehr so oft besucht würden. Stiftungsvorstand Eugen Brysch hatte bereits gefordert, die 12.000 Pflegeheime per Verordnung zu Tests vor Ort zu verpflichten.



Entwarnung gibt die Diakonie Thüringen. Im Freistaat sei gesetzlich geregelt, dass Angehörige in den Einrichtungen getestet würden. Auch in Sachsen und Sachsen-Anhalt existiert eine solche Regelung für kostenlose Tests. Die kostenlosen Bürgertests gibt es seit gestern nicht mehr. Viele Testzentren haben deswegen geschlossen.