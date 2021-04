Die Preise für Brot und Brötchen sind während der Corona-Pandemie nicht oder kaum gestiegen. Das haben Nachfragen von MDR AKTUELL ergeben. So kosteten Weizenbrötchen so viel wie vor der Pandemie. Brot ist wenige Cent teurer geworden. Die Geschäftsführerin des Landesinnungsverbands der Bäcker in Sachsen, Manuela Lohse, sagte, sie habe keine großen Preis-Erhöhungen beobachtet. Bäckereien, die Cafés betrieben, litten zwar unter dem Lockdown. Das werde aber nicht über höhere Brot und Brötchenpreise ausgeglichen. Der Verband Deutscher Großbäckereien geht davon, dass ein moderater Preisanstieg noch kommt. Das hänge mit den Folgen der Pandemie, Rohstoffpreisen und Tarifverhandlungen zusammen.