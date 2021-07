Seit Beginn der Pandemie sind weltweit bereits mehr als vier Millionen Menschen nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Das geht aus Daten der Universität Johns Hopkins in Baltimore vom Mittwochabend hervor. Damit ist die Zahl der global bekannten Corona-Todesfälle innerhalb von knapp drei Monaten von drei auf vier Millionen angestiegen. Mit etwa 605.000 Toten wurden die meisten Fälle in absoluten Zahlen aus den USA gemeldet. In Deutschland waren nach den Johns-Hopkins-Daten bislang gut 91.000 Corona-Tote zu beklagen.



Experten gehen bei Infektionen und Todesfällen aber von einer noch höheren Dunkelziffer aus. So kommt eine Gesundheitsstudie der Universitätsmedizin Mainz zu dem Ergebnis, dass in Deutschland 42 Prozent der Betroffenen nichts von ihrer Infektion wussten. Hochrechnungen der Forscher zufolge waren damit bereits rund 6,3 Prozent der Bevölkerung im Verlauf der Pandemie infiziert – deutlich mehr als bislang vom Robert Koch-Institut vermutet.