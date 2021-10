Das Robert Koch-Institut meldet am Morgen 28.037 neue Positiv-Tests. Das sind 11.960 mehr als am Donnerstag vor einer Woche, als 16.077 Neuinfektionen gemeldet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt sprunghaft auf 130,2 von 118,0 am Vortag. 126 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus.



Nach den aktuelleren Daten des Risklayer-Projekts in Karlsruhe liegt die Wocheninzidenz bundesweit bei 131,5. Das Institut meldete am Dienstagabend 152 Todesfälle sowie 26.171 neue Coronavirus-Fälle in Deutschland. Das sind 40,4 % mehr im Vergleich zur Vorwoche.



Die unterschiedlichen Zahlen von Risklayer und RKI ergeben sich aus einem Meldeverzug beim RKI. Risklayer recherchiert die Daten mittels teilweise automatisierter Verfahren selbst. Beim RKI melden die Kreise und Städte ihre Zahlen zunächst an das Land, von wo sie an das RKI weitergegeben werden. Dabei kann ein Verzug von bis zu 48 Stunden entstehen. So sammeln sich zu Anfang der Woche nicht gemeldete Fälle, was die ab Mitte der Woche oft deutlich höheren RKI-Zahlen erklärt.