Eine Infektion mit dem Corona-Virus bietet den meisten Menschen in den Folgemonaten Schutz vor einer Neuansteckung. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie in Dänemark, die in der Fachzeitschrift "The Lancet" vorgestellt wurde. Die Forscher erklärten, jüngere Menschen seien zu 80 Prozent vor einer wiederholten Infektion geschützt. Dagegen könnten Menschen über 65 nur mit einem 47-prozentigen Schutz rechnen. Die Erkenntnisse legten nahe, dass auch nach einer überstandenen Infektion besonders für ältere Menschen Abstands- und Hygienemaßnahmen sowie Impfungen wichtig seien.