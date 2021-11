Dem Robert Koch-Institut sind 65.371 Neuinfektionen an einem Tag gemeldet worden. Vor einer Woche waren es rund 50.000 gewesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg weiter auf knapp 337. Vor einer Woche lag sie noch bei etwa 249. Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz im Vergleich der Bundesländer hat weiterhin Sachsen. Das RKI gibt sie mit 761,4 an. In Thüringen liegt der Wert bei 565 und in Sachsen-Anhalt bei 402,9.



Der Landkreis mit der bundesweit höchsten Sieben-Tage-Inzidenz ist der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge mit einem Wert von fast 1.370. Bundesweit liegen 13 Landkreise über dem Wert von 1.000, darunter auch die Landkreise Meißen, Bautzen, Sonneberg und der Landkreis Leipzig.



Das Datenprojekt Risklayer sieht die Sieben Tage-Inzidenz vor allem in Sachsen deutlich höher als das RKI. Demnach liegt der Wert in Sachsen bei 919. Bundesweit wird die Inzidenz bei Risklayer mit 353,4 angegeben. Der deutliche Unterschied zwischen RKI und Risklayer spricht für einen anhaltenden Trend zu weiterhin steigenden Inzidenzzahlen. Die Daten von Risklayer sind aktueller, der Meldeverzug ist geringer als beim RKI.