Der Deutsche Städtetag hat Bund und Länder aufgefordert, mehr Tests und Laborkapazitäten zu ermöglichen, um die Corona-Datenlage zu verbessern. Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy sagte dem RedaktionsNetzwerk Deutschland, Bund und Länder müssten dafür sorgen, dass niedergelassene Praxen die nötigen PCR-Tests auch an Feiertagen wie Weihnachten und Neujahr sicherstellen und auch genügend Laborkapazitäten an diesen Tagen zur Verfügung stehen.

Dedy betonte, nicht die Gesundheitsämter seien das Nadelöhr in der Meldekette. Die Ämter arbeiteten auch zwischen Weihnachten und Neujahr. Doch weil viele Arztpraxen und Labore aktuell im Weihnachtsurlaub seien, werde dort zurzeit weniger getestet. Zudem sei in den Laboren der Zeitaufwand größer, um bei positiven Proben durch Sequenzierung eindeutig die Omikron-Variante festzustellen.

In Schleswig-Holstein müssen mehr als 800 Besucher einer Diskothek für 14 Tage in Quarantäne. Wie der Kreis Segeberg mitteilte, hat sich bei mindestens einem Gast eine Corona-Infektion mit der Omikron-Variante bestätigt. Jeder, der Heiligabend oder am 1. Weihnachtsfeiertag in der Disko gewesen sei, gelte als enge Kontaktperson. In der Diskothek in Henstedt-Ulzburg galten beim Einlass die 2G+-Regel. Drinnen konnte dann ohne Mund-Nasen-Schutz und ohne Abstand gefeiert werden.