07:00 Uhr | VdK fordert Impf-Möglichkeiten für Benachteiligte

Der Sozialverband VdK fordert weiterhin niedrigschwellige Impfangebote, um sozial Benachteiligte zu erreichen. Hintergrund ist der Beschluss der Gesundheitsminister, den Betrieb der Impfzentren je nach Bedarf zurückzufahren. VdK-Präsidentin Verena Bentele sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, dass mobile Alternativen, etwa in der Fußgängerzone, am Supermarkt oder vor dem Jobcenter nun umso wichtiger seien. In Sachsen und Sachsen-Anhalt schließen heute die letzten Impfzentren, während in Thüringen die Impfstellen noch geöffnet bleiben.

06:45 Uhr | Sachsens letzte Impfzentren schließen

In Sachsen schließen die letzten Impfzentren in Chemnitz, Treuen, Annaberg, Borna, Leipzig, Mittweida und Pirna. In gut acht Monaten sind nach Angaben von Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) in den vom Deutschen Roten Kreuz betriebenen Impfzentren knapp zwei Millionen Menschen geimpft worden, was eine "Riesenleistung" sei. Ab Oktober sollen vor allem Hausärzte die Impfungen weiterführen, Betriebsärzte und rund 30 mobile Teams.

06:20 Uhr | Youtube entfernt Fakenews über Impfstoffe

Die Video-Plattform Youtube will künftig härter gegen Inhalte von Impfgegnern vorgehen. Wie das Unternehmen mitteilte, sollen Videos mit falschen Behauptungen gelöscht werden. Das betreffe etwa die Aussage, dass zugelassene Impfstoffe gefährlich seien. Das beziehe sich nicht nur auf Corona-Impfstoffe, sondern grundsätzlich auf alle Präparate, die von Gesundheitsbehörden zugelassen seien. - Bereits vorgestern hatte Youtube zwei deutschsprachige Videokanäle des russischen Staatssenders RT entfernt. Begründet wurde die Sperre mit Verstößen gegen die Regeln zu Falschinformationen rund um die Corona-Pandemie.

06:05 | Thüringen: Tests bei Klassenfahrten kostenlos

In Thüringen sind Corona-Tests für Schülerinnen und Schüler bei Klassen- oder Kursfahrten kostenlos. Das hat das Bildungsministerium dem MDR mitgeteilt. Demnach sollen die Tests aus der Schule mitgenommen werden, wenn sie etwa im Schullandheim, im Museum oder in anderen Einrichtungen verlangt werden. Die Lehrer könnten die Ergebnisse protokollieren und dann vorzeigen. Laut Ministerium können Tests nachbestellt werden, wenn in der Schule keine mehr vorrätig sind.

06:00 Uhr | Der Ticker am Donnerstag, 30. September 2021