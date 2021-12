In München haben am Abend rund 5.000 Menschen unangemeldet und teils gewaltsam gegen die Corona-Maßnahmen protestiert. Wie die Polizei mitteilte, musste sie dutzende Male Schlagstöcke und Pfefferspray einsetzen, um einen größeren Marsch in Richtung Innenstadt zu stoppen. Es sei zu Angriffen auf Polizeibeamte und Medienvertreter gekommen. Elf Menschen seien festgenommen worden. Zudem seien mehrere Delikte angezeigt worden, unter anderem die Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Auch aus Thüringen wurden am Abend erneut Proteste gegen Corona-Maßnahmen gemeldet.