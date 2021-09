Coronavirus-Pandemie Ticker: Unterschiedliche Regeln beim Freitesten

In Mitteldeutschland gelten unterschiedliche Regelungen zum Freitesten aus einer Quarantäne. In Sachsen ist heute eine neue Schutzverordnung in Kraft getreten, die auch das 2G-Modell ermöglicht. Der DGB kritisiert das gestern angekündigte Ende des Lohnersatzes für ungeimpfte Arbeitnehmer.