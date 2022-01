Infos zu Corona-Regeln und zur Covid-19-Schutzimpfung

Wegen der Impfpflicht haben bisher nur wenige Ärzte eine Schließung ihrer Praxis angekündigt.

Der Chef des Corona-Kriesenstabs rechnet mit Engpässen bei Tests.

06:50 Uhr | Chef des Corona-Krisenstabs rechnet mit Engpässen bei Tests

Wegen der rasant steigenden Infektionszahlen stehen im Kampf gegen die Omikron-Welle nach Einschätzung des Leiters des Corona-Krisenstabes der Bundesregierung, Generalmajor Carsten Breuer, bald voraussichtlich nicht mehr genügend Testkapazitäten für die gesamte Bevölkerung zur Verfügung. "Wir werden mit Sicherheit wie bei allen knappen Ressourcen Kapazitäten bündeln müssen, wo es erforderlich ist", sagte Breuer der "Süddeutschen Zeitung". Das gelte auch für Tests. "Sobald es irgendwo eng wird, muss ich priorisieren. Da haben Beschäftigte in der kritischen Infrastruktur Vorrang", sagte er weiter. Das Ziel sei aber, das bisherige Testregime so lange wie möglich aufrecht zu erhalten.



Auch die Medizinlabore erwarten Probleme. "Die hohen Infektionszahlen gehen mit vielen Tests einher. Weil derzeit kaum priorisiert wird bei PCR-Tests, stoßen die Labore in Deutschland zunehmend an ihre Kapazitätsgrenzen", sagte der Vorsitzende des Verbands Akkreditierte Labore in der Medizin, Michael Müller, der "Rheinischen Post". Das sei für Kranke und Krankenhäuser kritisch. "Daher ist es zwingend, dass insbesondere die Arztpraxen und Testzentren dazu angehalten werden, sich an der Nationalen Teststrategie auszurichten", forderte Müller. Bei knappen Kapazitäten müssten PCR-Tests entsprechend den dortigen Empfehlungen erfolgen.

06:50 Uhr | Frankreichs Senat billigt verschärfte Corona-Regeln

In Frankreich hat der Senat in der Nacht mehr Einschränkungen für Ungeimpfte beschlossen. Sie bekommen demnach keinen Zugang mehr zu Gastronomie- und Kultureinrichtungen und können keine Fernzüge und Flüge mehr nutzen. Bislang war dies noch mit einem aktuellen negativen Test möglich. Ziel der strengeren Regeln ist dem Senat zufolge die Eindämmung der fünften Corona-Welle. Deshalb sind die Regelungen auch begrenzt. Sie gelten nur so lange, wie mehr als 10.000 Corona-Patienten in französischen Kliniken behandelt werden. Aktuell sind es rund 24.000 Patienten. Außerdem hat sich der Senat dagegen ausgesprochen, dass Gastronomen die Identität ihrer Gäste überprüfen müssen. Das dürfe nur die Polizei.

06:39 Uhr | Gewalt bei Corona-Protest in Salzgitter

Bei einem Protest gegen die Corona-Politik im niedersächsischen Salzgitter haben Demonstranten versucht, gewaltsam eine Polizeikette zu durchbrechen. Laut den Einsatzkräften waren bei der Versammlung etwa 50 Menschen. Auch Kinder seien darunter gewesen. Viele Teilnehmer hätten die Maskenpflicht ignoriert. Die Polizei berichtete von einer aufgeheizten und aggressiven Stimmung. Ersten Ermittlungen zufolge waren auch Angehörige der rechten Szene dabei.

06:34 Uhr | Impfpflicht: Nur wenige Ärzte kündigen konkrete Praxisschließung an