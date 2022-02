Thüringer Schwimmvereine sehen sich nicht dazu in der Lage, für Bildungsgutscheine Schwimmunterricht anzubieten. Der Vorsitzende des Eisenacher Schwimm- und Sportvereins, Arnd Müller, sagte MDR AKTUELL, die Kurse seien jetzt schon für ein Jahr ausgebucht. Die Wartelisten seien lang. Man könne keine kurzfristigen Kurse organisieren.



Die Leiterin des Thüringer Schwimmverbands, Jenny Joel, bestätigte das Problem. Durch die Schließung der Schwimmhallen in der Corona-Pandemie habe sich viel aufgestaut. Außerdem könne man Kinder, die nicht oder nur wenig schwimmen könnten, nicht einfach in Vereinskurse aufnehmen. Thüringen plant als Ersatz für ausgefallenen Schwimmunterricht die Ausgabe von Bildungsgutscheinen.