Die Krankenhäuser in Mitteldeutschland kehren langsam in den Normalbetrieb zurück. Grund dafür sind die sinkenden Infektionszahlen. Die Krankenhausgesellschaft in Sachsen-Anhalt rechnet damit, dass die Kliniken noch in diesem Monat versuchen, wieder auf 80 bis 90 Prozent des Normalbetriebs hochzufahren. Vorsitzender Wolfgang Schütte sagte MDR AKTUELL, die aufgeschobenen Behandlungen sollten in zwei bis drei Monaten abgearbeitet werden. Schüttes Thüringer Kollege Rainer Poniewaß hält es für möglich, im Sommer etwa 75 Prozent des Vor-Corona-Betriebs in den Kliniken zu erreichen. Die Krankenhausgesellschaft in Sachsen hofft ebenfalls auf einen schnellen Normalbetrieb, wollte aber keine Zeitangaben machen.