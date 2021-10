Dem indischen Gesundheitsministerium zufolge sind landesweit bislang eine Milliarde Impfdosen verabreicht worden. Damit seien rund drei Viertel der erwachsenen Bevölkerung mindestens einmal geimpft, rund 30 Prozent komplett. Zuletzt waren die Ansteckungszahlen stark zurückgegangen. In Indien leben etwa 1,3 Milliarden Menschen. Im April und Mai dieses Jahres hatte das Land noch 400.000 Neuinfektionen und 4.000 Todesfälle pro Tag gezählt.

In der Corona-Pandemie stößt die Arbeit des Robert Koch-Instituts in Ostdeutschland auf größeres Misstrauen als im Westen. In einer repräsentativen Yougov-Umfrage unter gut 3.700 Berufstätigen erhielt das RKI von den ostdeutschen Teilnehmerinnen und Teilnehmern im Schnitt die Note 3,3, im Westen dagegen 2,9.