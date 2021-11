Trotz stark gestiegener Corona-Inzidenzen wird heute die neue Karnevalssaison mit Tausenden Feiernden eröffnet. In den Hochburgen Köln und Düsseldorf gelten strenge Auflagen. In den abgesperrten Feierzonen sowie Kneipen gilt die 2G-Regel. Ordnungsamt und Polizei kündigten verschärfte Kontrollen an. In Mitteldeutschland findet der Auftakt in die Faschingssaison meist nur in abgespeckter Version und mit weniger Teilnehmern statt. Der Präsident der Thüringer Karnevalsvereine, Michael Danz, sagte, für die heutigen Eröffnungsveranstaltungen seien von 2G über 3G bis 3G-Plus alle Optionen angedacht. Ein Viertel der Vereine im Freistaat verzichte komplett auf einen Auftakt. Der Landesverband Karneval Sachsen-Anhalt betonte, seine Vereine würden auch unter Corona-Bedingungen feiern.