In Thüringen und Sachsen treten heute neue Corona-Regeln in Kraft. Die Thüringer Verordnung sieht leichte Lockerungen während der Osterfeiertage vor. So dürfen sich von Karfreitag bis Ostermontag maximal fünf Erwachsene aus zwei Haushalten treffen. In Pflegeheimen sind wieder Besuche möglich, wenn der Inzidenzwert unter 100 liegt.



Sachsen setzt vor allem auf Tests. So müssen sich Beschäftigte mit Kundenkontakt ab sofort zwei Mal wöchentlich testen lassen. Den Kommunen werden nach Ostern einige Lockerungen für Menschen mit negativem Test-Ergebnis ermöglicht. Allerdings gilt das nur so lange, wie die Zahl der Covid-19-Patienten in den sächsischen Krankenhäusern nicht über 1.300 steigt.



Sachsen-Anhalt hatte seine neue Coronaschutz-Verordnung schon Anfang der Woche in Kraft gesetzt.