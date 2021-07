Coronavirus-Pandemie Ticker: EU-Impfausweis erleichtert das Reisen

In der Europäischen Union sollen Reisen jetzt durch einen EU-weit gültigen Impfausweis erleichtert werden. Die finale Analyse des Impfstoffkandidaten von Curevac liegt vor. Und Krankschreibungen am Telefon bleiben umstritten. Auch heute finden Sie alle aktuellen Entwicklungen zur Coronavirus-Pandemie und einen Rückblick auf die vergangenen Tage in unserem Coronavirus-Ticker.