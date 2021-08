In Thüringen sollen ab dem Wintersemester wieder Studierende in die Hörsäle kommen. Eine Sprecherin des Wissenschaftsministeriums in Erfurt sagte, es solle einen möglichst hohen Anteil an Präsenzlehre geben. Das Ministerium und die Hochschulen hielten ein viertes digitales Semester für die Studierenden für nicht zumutbar. Der Zugang zu Veranstaltungen und Prüfungen solle vom Nachweis einer Impfung, eines negativen Tests oder einer Genesung abhängig gemacht werden. Zudem sei ein weiteres Sonderimpfangebot insbesondere für Studienanfänger im September geplant. Die Hochschulen seien aber darauf eingestellt, je nach Infektionsgeschehen auch digitale Lehrangebote zu machen.