Nach dem Rückzieher bei den Oster-Ruhetagen hat Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer an die Eigenverantwortung der Menschen appelliert. Er sagte MDR AKTUELL, in Mitteldeutschland hätten sich die Corona-Infektionszahlen innerhalb kurzer Zeit verdoppelt. Er rate dringend, die Kontakte über Ostern konsequent zu unterbrechen. Die Pandemie könne man nicht bei Politikern abladen. Es handle sich um eine Aufgabe für die gesamte Gesellschaft. Laut Kretschmer gibt es Bundesländer, in denen ebenfalls Mutationen im Umlauf sind. Dort seien die Infektionszahlen aber geringer, weil die Vorsicht in der Bevölkerung stärker verankert sei.