In Frankreich und Griechenland haben am Mittwoch Tausende Menschen gegen die Corona-Maßnahmen ihrer Regierungen protestiert. Die Demonstrierenden kritisierten unter anderem die Einführung einer Corona-Impfpflicht für Gesundheits- und Pflegekräfte.



In Frankreich protestierten am Nationalfeiertag landesweit etwa 19.000 Menschen; in Paris gingen gut 2.250 Menschen auf die Straße. Auch in Griechenland protestierten Tausende Menschen gegen die verschärften Corona-Auflagen. Im Zentrum der Hauptstadt Athen versammelten sich nach Polizeiangaben am Mittwochabend etwa 4.000 Demonstrierende.