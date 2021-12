Eine Booster-Impfung senkt das Risiko deutlich, an Covid-19 zu erkranken oder zu sterben. Das zeigen zwei Studien aus Israel, die im "New England Journal of Medicine" veröffentlicht wurden.



In der einen Studie zeigte sich, dass das Risiko an Corona zu sterben, nur bei einem Zehntel im Vergleich zur Gruppe ohne Booster-Impfung lag. Dort flossen Daten von mehr als einer dreiviertel Million Menschen im Alter von über 50 Jahren ein.



Die zweite Untersuchung fokussierte verschiedene Altersgruppen. Ausgewertet wurden Daten von 4,7 Millionen Menschen ab 16 Jahren. Die Forscherinnen und Forscher verglichen den Verlauf bei Menschen, die mindestens zwölf Tage zuvor geboostert worden waren, mit Menschen ohne Drittimpfung. Bei den dreifach Geimpften war die Zahl der bestätigten Infektionen generell in etwa um den Faktor 10 niedriger als bei nur zweifach Geimpften. Schwere Verläufe bei Menschen ab 60 Jahren waren in der Booster-Gruppe um den Faktor 17,9 seltener, Todesfälle gab es um den Faktor 14,7 weniger.



Die Studien beziehen sich allerdings auf einen Zeitraum vor der Entdeckung der neuen Omikron-Variante. Neueste Labortests zeigen hier, dass die Impfstoffe möglicherweise drastisch an Wirkung verlieren können.