Während der Corona-Pandemie sind einer neuen Studie zufolge mehr Kinder und Jugendliche wegen Übergewicht und Essstörungen in einer Klinik behandelt worden. Nach einem Bericht der Krankenkasse DAK-Gesundheit wurden 2020 in den Krankenhäusern 60 Prozent mehr Mädchen und Jungen aufgrund von hohem Übergewicht behandelt als im Vorjahr. Auch für starkes Untergewicht sowie Magersucht und Bulimie nahmen die Zahlen demnach zu – im Jahresvergleich um zehn Prozent. Die Zahl der Kinder und Jugendlichen mit starkem Untergewicht nahm den Angaben zufolge 2020 um 35 Prozent zu. Untersucht worden waren anonymisierte Krankenhausdaten von knapp 800.000 Kindern und Jugendlichen im Alter bis 17 Jahren, versichert bei der DAK-Gesundheit. "Die Krankenhausdaten zeigen alarmierende Folgen der Pandemie für die Gesundheit der Kinder und Jugendlichen", sagte DAK-Vorstandschef Andreas Storm nach einer Mitteilung.

Obwohl sich der australischen Bundesstaat Victoria seit mehr als einem Monat in einem strengen Lockdown befindet, steigen die lokalen Corona-Zahlen weiter. Nach Angaben von Behörden in Melbourne gab es in der Region Melbourne am Donnerstag 324 Neuinfektionen – so viele wie seit fast 13 Monaten nicht mehr. Schlimmer als Victoria ist nur der benachbarte Bundesstaat New South Wales mit der Millionenstadt Sydney betroffen. Hier werden schon länger täglich mehr als 1.000 Neuinfektionen gemeldet.



Australien mit seinen rund 25 Millionen Einwohnern hatte viele Monate lang eine sogenannte Null-Covid-Strategie verfolgt und versucht, das Virus mit geschlossenen Außengrenzen und strikten Lockdowns komplett auszumerzen. Mit der Ausbreitung der Delta-Variante mussten mehrere Regionalregierungen aber bereits einräumen, dass die Strategie nicht mehr aufgeht.