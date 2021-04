Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat zudem an Länder und Kommunen appelliert, schneller Strategien zur Impfung von Menschen in Stadtteilen mit sozialen Brennpunkten zu entwickeln. Niemand habe etwas davon, wenn die noblen Vororte durchgeimpft seien und die Pandemie dort weiter grassiere, sagte der SPD-Kanzlerkandidat dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Auch der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet forderte Aufklärungsaktionen und mobile Impfteams für soziale Brennpunkte in Großstädten. Wo Menschen in beengten Wohnverhältnissen lebten, sei die Gefahr sich anzustecken größer als im großzügig angelegten Einfamilienhaus, sagte er bei einer Landtagsdebatte.