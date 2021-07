In Mitteldeutschland ist die Nachfrage nach Pflegeheim-Plätzen eingebrochen. Das ergab eine Umfrage von MDR AKTUELL unter Betreibern von Pflege-Einrichtungen. So hat die AOK Plus in Thüringen und Sachsen von November bis Februar einen Rückgang von 15 Prozent verzeichnet. Auch das DRK sprach von einer zögerlichen Nachfrage und verkürzten Wartelisten. Als Grund nannten die Betreiber unter anderem die Erfahrungen aus dem Corona-Lockdown, in dem strenge Besuchs- und Kontaktbeschränkungen galten. Der Vertreter der Diakonie Thüringen, Karsten Stüber, sagte, es sei Vertrauen verloren gegangen. Nach Angaben der AOK nimmt die Zahl der Anträge inzwischen aber wieder zu.