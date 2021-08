Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier kommt zum ersten Mal direkt mit Bürgerinnen und Bürgern zu einem Lage-Gespräch über Erfahrungen in der Corona-Pandemie zusammen. Zuvor hatte es drei solcher "Bürgerlagen" digital gegeben. Zuschauerinnen und Zuschauer können aber weiterhin online das Gespräch im Livestream verfolgen und Fragen an die Gesprächsrunde stellen. Gäste Steinmeiers im Schloss Bellevue sind eine Pflegedienstleiterin aus Bremen, Ehrenamtliche aus einem Fußballverein in Nordrhein-Westfalen und bei einer Tafel in Sachsen-Anhalt, ein junger Auszubildender sowie eine Musikerin aus Berlin, eine Hotelbesitzerin aus Bayern und eine Schulleiterin aus Nordrhein-Westfalen.

Mit dem Velodrom in Berlin-Pankow schließt heute Abend das zweite von anfangs sechs Berliner Impfzentren. Im halben Jahr seines Bestehens seien dort rund eine viertel Million Impfungen gegen Covid-19 verabreicht worden, teilte die Johanniter-Unfall-Hilfe mit. Insgesamt wurden dort 400 hauptamtliche und 200 ehrenamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen beschäftigt.



Das Impfzentrum in Tempelhof schloss bereits im Juli, das im Eisstadion im Wedding soll Ende des Monats folgen. Übrig bleiben dann vorerst die in Tegel, auf dem Messegelände in Charlottenburg und in der Arena in Treptow. Zwar war zuletzt auch in Berlin das Angebot an Impfungen größer als die Nachfrage - aber die Gesundheitsverwaltung will über den September hinaus trotzdem, nach dem Auslaufen der Bundesförderung, nur noch mindestens zwei Impfzentren erhalten.