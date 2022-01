Das Robert Koch-Institut hat deutschlandweit binnen eines Tages gut 64.300 Neuinfektionen erfasst, 21.570 mehr als vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz erhöhte sich auf 286 Ansteckungen je 100.000 Einwohner. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 259 gelegen, vor einer Woche bei 207. 443 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit Covid-19. Die Daten sind verzerrt durch Meldelücken in der Weihnachts- und Silvesterzeit.



Nach den in der Regel aktuelleren Daten des Risklayerprojekts liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Mitteldeutschland über dem Bundesdurchschnitt. Thüringen kommt aktuell auf einen Wert von 421, Sachsen auf 369 und Sachsen-Anhalt auf 307. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach bekräftigte seine Forderung nach weiteren Schutzmaßnahmen. Bund und Länder wollen morgen darüber beraten.