Äzte-Präsident Klaus Reinhardt hat gefordert, den neuen Krisenstab für die Impfstoff-Beschaffung verantwortlich zu machen. Reinhardt sagte dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland", der Krisenstab sollte die Verantwortung für den gesamten Prozess von der Beschaffung bis zur Auslieferung erhalten. Entscheidend sei nicht, was in Bestellbüchern stehe, sondern was vor Ort ankomme. Das reiche im Moment nicht aus.