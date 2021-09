In Thüringen haben die Hersteller von FFP2- und OP-Masken ihre Produktion weitgehend eingestellt. Wegen der geringen Nachfrage liefen die Maschinen oft nur noch mit geringer Auslastung, ergab eine Umfrage von MDR THÜRINGEN. Zudem seien die Lager noch randvoll. Thüringen ist da kein Einzelfall: Nach Angaben des Maskenverbands Deutschland stehen in nahezu allen Werken in Deutschland die Maschinen still. Grund seien vor allem Billigimporte aus China.