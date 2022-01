Mehr als 200.000 Neuinfektionen nach Zählung des Robert Koch-Institutes (RKI) und rund 189.000 nach Angaben des Risklayer-Projektes – so viele Neuinfektionen binnen 24 Stunden wurden in Deutschland noch nie verzeichnet. Das RKI meldete am Donnerstagmorgen mehr als 203.100 neue positive Tests, so viele wie nie zuvor – am Vortag waren es noch 164.000. Die Sieben-Tage-Inzidenz kletterte auf gut 1.017. Gestern hatte sie noch bei gut 940 gelegen.