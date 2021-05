Der TUI-Konzern will in Deutschland weniger Reisebüros schließen als ursprünglich geplant. Der Betriebsrat erklärte, nach monatelangen Verhandlungen sollten nun 55 statt wie ursprünglich beabsichtigt 60 Standorte geschlossen werden. Betroffen seien gut 400 Beschäftigte. Zudem sei ein Sozialplan vereinbart worden, der im Fall von Kündigungen greife. Zugleich würden aber auch Angebote für ein freiwilliges Ausscheiden mit Abfindungen gemacht. Der TUI-Konzern selbst äußerte sich bisher nicht. TUI hatte vor dem Hintergrund der Corona-Krise hohe Einsparungen und einen Stellenabbau angekündigt.

Für den geplanten digitalen Corona-Impfnachweis soll in dieser Woche ein Feldtest in ausgewählten Impfzentren anlaufen. Dies soll nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums dazu dienen, Erfahrungen mit dem System zu sammeln und Verbesserungsmöglichkeiten zu identifizieren. Die Einführung des freiwilligen Nachweises namens "CovPass" neben dem gelben Impfheft ist in Deutschland noch im laufenden zweiten Quartal geplant, also bis Ende Juni.



Die EU-Länder und das EU-Parlament hatten sich kürzlich auf Details eines europaweiten Zertifikats geeinigt, mit dem man Impfungen, Tests und überstandene Covid-19-Erkrankungen nachweisen kann. Dies soll auch Reisen erleichtern.