In der Debatte um Corona-Schutzmaßnahmen in Schulen hat sich Kassenärztechef Andreas Gassen für eine Aufhebung der Maskenpflicht ausgesprochen. Der Vorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, aus seiner Sicht sei es vertretbar, in Schulen auf Masken zu verzichten. Gassen verwies auf die regelmäßigen Corona-Tests in den Schulen und auf unerwünschte gesundheitliche Folgen der Schutzmaßnahmen.



Auch der Vorsitzende des Deutschen Hausärzteverbands, Ulrich Weigeldt, sprach sich für eine Aufhebung der Maskenpflicht zumindest für die jüngeren Jahrgänge von Schülerinnen und Schülern aus. Zugleich forderte er verpflichtende Impfungen für das Lehrpersonal. Der Präsident des Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler, hatte am Mittwoch gefordert, alle bisherigen Corona-Schutzmaßnahmen in den Schulen zumindest bis Frühjahr 2022 beizubehalten. Die Kultusminister der Länder beraten heute und morgen über Corona-Maßnahmen an Schulen.