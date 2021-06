07:00 | Höherer Anteil der Delta-Variante

Die zuerst in Indien entdeckte sogenannte Delta-Variante des Coronavirus breitet sich in Deutschland weiter aus. Ihr Anteil an den Neuinfektionen stieg nach Daten des Robert Koch-Instituts in einer Woche von 3,2 auf 6,2 Prozent. Die Delta-Variante gilt als deutlich ansteckender als die Alpha-Variante, die mit einem Anteil von mehr als 86 Prozent in Deutschland nach wie vor die dominante ist.

06:45 Uhr | Bisher 1,7 Milliarden Euro für Tests

Seit dem Start der kostenlosen Covid-19-Tests in Deutschland hat der Bund dafür rund 1,7 Milliarden Euro ausgegeben. Das geht aus Zahlen des Gesundheitsministeriums und des Bundesamts für Soziale Sicherung hervor. Damit bewegen sich die Ausgaben für die Tests in der zuvor angenommenen Größenordnung.

Der Bundesrechnungshof wirft Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und seinem Ministerium ein chaotisches und unnötig teures Vorgehen bei der Beschaffung von Schutzmasken vor. In einem Prüfbericht an den Bundestag heißt es, dass eine systematische Steuerung der Mengen gefehlt habe. So habe die Arbeitsgruppe im Ministerium insgesamt 5,8 Milliarden Masken geordert – viel mehr, als sie selbst für nötig hielt. Die Gesamtkosten liege demnach bisher bei gut 6,6 Milliarden Euro. Die Rechnungsprüfer erklären aber auch, dass mit dem Vorgehen im Frühjahr 2020 geholfen worden sei, eine Notlage bei der Versorgung im Gesundheitswesen abzuwenden.

Der Covid-19-Impfstoff des deutschen Pharma-Unternehmens Curevac hat eine relativ geringe Wirksamkeit. Wie das Tübinger Unternehmen in der Nacht in einer Pflichtmitteilung bekanntgab, hat die Zwischenanalyse einer internationalen Studie ergeben, dass die vorläufige Wirksamkeit bei 47 Prozent liege. Curevac-Chef Franz-Werne Haas sagte, bei der Bandbreite an Virus-Varianten sei es eine Herausforderung, eine hohe Wirksamkeit zu erzielen. Die Studie werde aber fortgesetzt, sagte der Curevac-Vorstandschef.

06:00 Uhr | Der Ticker am Donnerstag, 17. Juni 2021

Guten Morgen, auch heute halten wir Sie in diesem Ticker über aktuelle Entwicklungen zur Coronavirus-Pandemie auf dem Laufenden. Alle wichtigen Nachrichten erscheinen im Laufe des Tages hier, die Ticker der vergangenen Tage finden Sie unten.