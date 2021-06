In Deutschland ist der Anteil der Delta-Variante unter allen Corona-Neuinfektionen erneut deutlich gestiegen. Nach einem Bericht des Robert Koch-Instituts ergab eine Stichprobe für die Woche vom 7. bis 13. Juni einen Anteil von 15,1 Prozent. Das ist fast doppelt so viel wie in der Woche zuvor. Deren Wert hatte das RKI aufgrund von Nachmeldungen von sechs auf acht Prozent korrigiert.