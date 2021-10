Am Mittwoch wurden zwei verschiedene wissenschaftliche Arbeiten zur Covid-19-Berichterstattung in sozialen Netzwerken veröffentlicht, die zeigen, welche negativen Folgen daraus entstehen könnten. Einerseits geht es um Forschende und ihre Erfahrungen, wenn sie in Sozialen Medien mit der Öffentlichkeit kommunizieren. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind vor allem verstärkt Hass und Bedrohungen ausgesetzt, wenn sie über Covid-19 sprechen. Andererseits geht es um alle Rezipienten und Auswirkungen auf deren Psyche, wenn sie im weitesten Sinne "Schlechtes" über die Pandemie lesen oder sehen. Dabei kann das Publikum bei solchen Themen schnell in einen psychischen Negativ-Strudel geraten.