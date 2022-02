In Neuseelands Hauptstadt Wellington hat die Polizei damit begonnen, ein Camp vor dem Parlament zu räumen, das Gegner der Corona-Impfpflicht aufgeschlagen hatten. Wie Sicherheitskräfte berichten, wurden bisher 50 Teilnehmer festgenommen. Lokalen Medien zufolge ist die Lage angespannt. Laut "Radio New Zealand" kam es vor dem Parlament zu kleineren Zusammenstößen zwischen Protestierenden und Sicherheitskräften.



Tausende Demonstranten waren am Dienstag in einem Konvoi mit Lastwagen zum Parlament gezogen, um ihrem Unmut über die strengen Corona-Regeln Luft zu machen. Ein Großteil der Demonstranten ist inzwischen wieder abgezogen. Einige harrten aber seit drei Tagen auf dem Gelände aus.



In Neuseeland gibt es eine Corona-Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen, darunter Mitarbeiter des Gesundheitswesens, der Feuerwehr, im Bildungsbereich sowie im Justizvollzug und beim Militär. Arbeitnehmern, die sich nicht impfen lassen, droht die Kündigung.

Polizisten vor dem Parlament in Wellington nehmen einen Mann fest. Bildrechte: picture alliance/dpa/NZME via AP