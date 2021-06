Die 7-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen ist weiter gesunken und liegt nun nach Angaben des Robert Koch-Instituts bundesweit bei 19,3 Fällen pro 100.000 Einwohner. Damit ist der Wert von 20 erstmals seit Oktober 2020 wieder unterschritten. Vor einer Woche lag die 7-Tage-Inzidenz noch bei 34,1.



Das Projekt Risklayer am Institut für Technologie der Universität Karlsruhe gibt die 7-Tage-Inzidenz dagegen am Donnerstagmorgen noch mit 22 an. Risklayer hat keinen so starken Meldeverzug wie das RKI. Zudem werden Nachmeldungen anders gewichtet in die Berechnungen einbezogen. Risklayer zufolge hat aktuell Baden-Württemberg mit 30 die höchste Inzidenz. In Mecklenburg-Vorpommern ist sie mit 5 am niedrigsten.