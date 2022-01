In der Debatte über eine allgemeine Impfpflicht weisen die deutschen Amtsärzte darauf hin, dass diese keinen Impfzwang bedeuten würde. "Niemand wird und darf Menschen gegen ihren erklärten Willen impfen", sagt die Vize-Vorsitzende des Bundesverbands der Ärztinnen und Ärzte im Öffentlichen Gesundheitsdienst (BVÖGD), Elke Bruns-Philipps, der Funke Mediengruppen. Das gebe das Gesetz wie es jetzt diskutiert werde nicht her, so sei es auch nicht angedacht. Die Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) hat erklärt, man werde eine Impfpflicht nicht in den Arztpraxen umsetzen lassen.